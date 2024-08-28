Москва, 28 августа, 2024, 13:42 — ИА Регнум. После атаки ВСУ на Курскую область Украина под руководством главы киевского режима Владимира Зеленского находится на пороге уничтожения, сообщил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Aleksandr Gusev/Global Look Press

«Когда Зеленский вторгся в Россию, он окончательно подписал приговор украинской государственности», — написал он в своей колонке на портале «Смотрим».

По его словам, до того как украинская армия атаковала Курскую область, у Киева ещё была возможность «как-то выйти на мирные переговоры» и сохранить Украину, хоть и с территориальными потерями.

На сегодняшний день Украина, находясь под управлением Зеленского, не представляет интереса для ведущих мировых игроков, а нападение на Курскую область стало неожиданностью для Соединённых Штатов Америки, добавил Медведчук.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 августа акцентировал, что РФ не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что после нападения украинских боевиков на Курскую область никакие переговоры невозможны до полного разгрома врага. Он подчеркнул, что до этого Россия могла попасть в переговорную ловушку, однако теперь всё стало на свои места.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин также заявил, что переговоры между Россией и Украиной в текущих условиях невозможны.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 22 августа заявил, что Соединённые Штаты при желании могли бы остановить атаку ВСУ в Курской области «по щелчку пальцев». Он подчеркнул, что США знали о планах киевского режима, и указал на то, что Киев не пошёл бы на подобные действия без одобрения со стороны Вашингтона.