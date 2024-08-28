Курск, 28 августа, 2024, 12:12 — ИА Регнум. В приграничном районе Курской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиационные бомбы Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Global Look Press

«В приграничном районе Курской области сбиты две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Благодарю наших бойцов ПВО», — написал Смирнов в своём Тelegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны 26 августа сбили авиабомбу Hammer, 58 украинских беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения спецоперации. Ранее российские ПВО сбили восемь реактивных снарядов HIMARS и 41 беспилотник ВСУ.

28 августа экипажи российских вертолётов Ка-52М и Ми-8 уничтожили личный состав и бронетехнику украинской армии в приграничном районе Курской области. Массированный удар наносился авиаракетами по разведанным целям ВСУ.

По данным Минобороны на 27 августа, украинские формирования за сутки потеряли до 400 бойцов в ходе столкновений в Курской области. ВСУ также потеряли 30 единиц бронетехники — боевую машину пехоты, бронетранспортёр и 28 бронеавтомобилей.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортёра, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, добавили в оборонном ведомстве.