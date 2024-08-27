Москва, 27 августа, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Украинские бойцы в Курской области занимались мародёрством и вели себя как дикари или слабоумные, рассказал военнопленный Николай Тяжкороб. Интервью с ним опубликовали 27 августа «Известия».

РИА Новости/Павел Лисицын

«Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине — рассыпали всё, пропикайте мне это, пропикайте то. Дикари», — сказал Тяжкороб.

Пленный признал, что военнослужащие ВСУ грабили дома мирных жителей. По его словам, они входили в покинутые жилища и, не успев раздеться, забирали телефоны, зажигалки, деньги, алкоголь, спускались в погреба за едой.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения ВСУ атаковали приграничные районы Курской области 6 августа. Российские военные остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли более 6,2 тыс. бойцов. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим осуществил масштабную провокацию, направив войска в Курскую область. Он отметил, что украинские формирования ведут огонь, в том числе из ракетного оружия, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, Россия достигнет всех поставленных целей в ходе спецоперации.