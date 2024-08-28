* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Луганск, 28 августа, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Порядка 30 боевиков из нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) были загнаны в огневой мешок и уничтожены под Макеевкой в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

По его словам, разведка установила, что группа боевиков из 12-й бригады «Азова» планировала штурм северо-западнее населённого пункта Макеевка в ЛНР. Российские военные приняли решение о временном оставлении нескольких передовых позиций в районе Нововодяного для заманивания в них противника. Боевики ВСУ повелись на уловку и при заходе на позиции ВС РФ попали в огневой мешок. В ходе боевых действий противник потерял около 30 мотивированных националистов, добавил Марочко.

Уцелевшие боевики после провала затеи вернулись на ранее занимаемые позиции, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в марте украинские боевики, пытаясь прорваться через границу России в Белгородской и Курской областях, также попали в огневой мешок. Группа была блокирована с трёх сторон, завязался активный контактный бой. Ранее спецтехника дистанционно заминировала пути отхода ВСУ.

Украинские формирования за сутки потеряли до 400 бойцов в ходе столкновений в Курской области, отметил 27 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Всего за время боевых действий на курском направлении противник лишился более 6600 военнослужащих, 73 танков, 34 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортёров, 432 боевых бронированных машин, 201 автомобиля.