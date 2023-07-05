Максим Покровский* решил избавиться от статуса иноагента
Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский решил избавиться от статуса иноагента
Москва, 5 июля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) подал иск в Замоскворецкий районный суд об оспаривании решения Министерства юстиции России. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
Согласно данным, судебное заседание по данном делу назначено на 17 июля 10:40 мск.
Как передавало ИА Регнум, Министерство юстиции России включило Покровского в реестр иноагентов 31 марта. В министерстве пояснили, что музыкант открыто выступил в поддержку Украины, а также негативно высказывался в отношении граждан России, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.
27 марта Хорошевский суд Москвы прекратил производство по делу в отношении Покровского за дискредитацию Вооружённых сил России из-за истечения сроков давности привлечения к административной ответственности.