* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 5 июля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) подал иск в Замоскворецкий районный суд об оспаривании решения Министерства юстиции России. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Покровский — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Согласно данным, судебное заседание по данном делу назначено на 17 июля 10:40 мск.

Как передавало ИА Регнум, Министерство юстиции России включило Покровского в реестр иноагентов 31 марта. В министерстве пояснили, что музыкант открыто выступил в поддержку Украины, а также негативно высказывался в отношении граждан России, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.

27 марта Хорошевский суд Москвы прекратил производство по делу в отношении Покровского за дискредитацию Вооружённых сил России из-за истечения сроков давности привлечения к административной ответственности.