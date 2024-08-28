Ростов-на-Дону, 28 августа, 2024, 03:35 — ИА Регнум. В небе над Ростовской областью подразделения противовоздушной обороны ночью 28 августа сбили четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Атаку дронов предотвратили около 03:00, уточнил глава региона.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 августа сбили в небе над семью регионами России 20 БПЛА. Наибольшее количество было уничтожено в Саратовской области — девять. Ещё три беспилотника военные смогли нейтрализовать в Курской области. Кроме того, в Белгородской, Брянской и Тульской областях Вооружённые силы России поразили по два БПЛА, а в Орловской и Рязанской — по одному.

Глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, водитель и сотрудник пожарно-спасательной службы получили ранения в ходе повторной атаки украинских дронов-камикадзе на село Курковичи Брянской области. Об этом 27 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз.