Каракас, 28 августа, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро кардинально поменял правительство республики, свои посты покинули почти половина министров. Об этом сообщил телеканал Venezolana de Television.

Официальное интернет-представительство президента России Николас Мадуро

Мадуро утвердил Делси Родригес на должность вице-президента, а также он будет возглавлять министерство нефтяной промышленности.

Первый зампредседателя правящей Единой социалистической партии Дьосдадо Кабельо станет вице-президентом по вопросам политической независимости, безопасности и мира, а также возглавит МВД Венесуэлы.

Губернатор штата Миранда Эктор Родригес утверждён вице-президентом по вопросам развития территориального социализма.

Бывший глава государственной нефтедобывающей компании PDVSA и министерства нефтяной промышленности Педро Тельечеа назначен министром промышленности и национального производства. PDVSA возглавит Эктор Обрегон, действующий вице-президент госконцерна.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в Венесуэле состоялись выборы президента страны. Действующий лидер государства Николас Мадуро, руководивший Венесуэлой два срока подряд, был объявлен победителем на выборах. Оппозиция отказалась признать его победу, после чего в Каракасе начались протесты.

Законодатели США и ЕС с угрозами призвали Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы. По их утверждению, он якобы фальсифицировал результаты выборов в стране.