Вашингтон, 28 августа, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Запрет на удары американским оружием по российским территориям сохраняется. В этом позиция США не изменилась. Такое заявление сделал на брифинге для журналистов 27 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

ИА Регнум ВСУ, Курская область

Райдер акцентировал, что Белый дом не изменил политику в отношении ударов ВСУ вглубь России, отметив, что украинская армия может использовать американское вооружение для защиты от ударов через границу — для контрбатарейной борьбы.

«В том, что касается дальнобойных ударов вглубь территории России, наша политика не изменилась», — заявил Патрик Райдер.

Пресс-секретарь добавил, что Вашингтону известно о настойчивом желании киевских властей добиться от Запада снятия ограничений на нанесение ударов вглубь РФ полученным иностранным оружием.

Как сообщало ИА Регнум, решение киевского режима направить свои лучшие войска в Курскую область дало ВС РФ полную свободу действий в Донбассе, заявил 27 августа бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Киев никогда бы не решился на нападение на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Глава МИД также назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления Вашингтона по поводу атаки ВСУ.

США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, но это может измениться, заявила 12 июля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.