Вашингтон, 27 августа, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Решение киевского режима направить свои лучшие войска в Курскую область дало ВС РФ полную свободу действий в Донбассе, заявил 27 августа бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Андрей Рубцов/ТАСС

Как подчеркнул эксперт, бойцы ВСУ, участвующие в нападении на Курскую область, прибыли с линии боевого соприкосновения в Донбассе, вследствие чего линяя фронта стала более проницаема, что даёт ВС России карт-бланш на наступление.

«Сейчас можно с уверенностью сказать, что в этом не было никакого военного смысла. Украинцы бросили в бой свои лучшие, обученные, экипированные войска, и все они будут уничтожены в ближайшие пару недель», — сказал аналитик в эфире YouTube-каналу Judging Freedom.

Макговерн счёл безумным предположение, что ВСУ смогут длительное время удерживать часть российской территории в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ задействовали лучшие бригады для нападения в Курской области, сняв их с важных оборонных пунктов. При этом эксперт добавил, что киевскому режиму пришлось собирать войска для нападения на Курскую область в спешке.

Президент России Владимир Путин 12 августа сообщил, что ВСУ несут драматические потери, в том числе среди самых боеспособных частей и подразделений. Президент добавил, что киевский режим не только совершает преступления против российского народа, но и истребляет жителей самой Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Киев никогда бы не решился на нападение на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Глава МИД также назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления Вашингтона по поводу атаки ВСУ.