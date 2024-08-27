Киев, 28 августа, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью бразильской газете О Globo назвал план Китая по урегулированию конфликта на Украине политическим заявлением лишь на бумаге.

ИА Регнум Владимир Зеленский

Зеленский рассказал, что во время недавнего визита в Киев премьер-министр Индии Нарендра Моди спросил у него, что он думает о китайском плане из 12 пунктов по урегулированию конфликта.

Глава киевского режима ответил, что «это не план, а просто политическое заявление, существующее только на бумаге». Он добавил, что ждёт от России конкретные и честные предложения.

При этом глава киевской хунты признал, что президент РФ Владимир Путин не согласится садиться с ним за стол переговоров. Он добавил, что готовит собственный план, который «устроит мир».

Как сообщало ИА Регнум, власти Китая продолжат прикладывать посреднические усилия, чтобы содействовать политическому урегулированию украинского конфликта. Об этом 25 августа заявил официальный представитель МИД КНР.

Владимир Путин 12 августа акцентировал, что РФ не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.

Зеленский 27 августа заявил, что власти Украины разработали «план победы» и намерены представить его президенту США Джо Байдену. Успех плана зависит именно от Байдена, отметил Зеленский. По его словам, позже указанный план также будет представлен кандидатам на пост президента США Камале Харрис и Дональду Трампу.