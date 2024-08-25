Пекин, 25 августа, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Власти Китая продолжат прикладывать посреднические усилия, чтобы содействовать политическому урегулированию украинского конфликта. Об этом 25 августа заявил официальный представитель МИД КНР, его слова процитировало Центральное телевидение Китая.

РИА Новости/Сергей Карпухин

«Что касается украинского вопроса, Китай занимает открытую и справедливую позицию. Он продолжит продвигать мирные переговоры, способствовать политическому урегулированию и осуществлять посредническую дипломатию», — заявил он, комментируя планы Вашингтона обсудить ситуацию вокруг Украины во время визита в Пекин помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, намеченного на 27–29 августа.

Китайский дипломат также призвал власти США отказаться от политики введения санкционных мер и использования юрисдикции «длинной руки», перестать клеветать на Китай и пытаться оказывать давление и шантажировать Пекин.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа МИД КНР объявил о предстоящем визите Салливана в Пекин. Уточнялось, что в ходе него помощник президента США по нацбезопасности встретится с министром иностранных дел Китая Ван И.

В середине июля спецкомитет палаты представителей Конгресса по Китаю запросил у администрации США данные об опыте противодействия американскому оружию на Украине, который Москва якобы могла передать Пекину. В том числе и меры в сфере радиоэлектронной борьбы против высокоточных боеприпасов США.