Китай намерен продолжить прилагать посреднические усилия по Украине
Пекин, 25 августа, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Власти Китая продолжат прикладывать посреднические усилия, чтобы содействовать политическому урегулированию украинского конфликта. Об этом 25 августа заявил официальный представитель МИД КНР, его слова процитировало Центральное телевидение Китая.
«Что касается украинского вопроса, Китай занимает открытую и справедливую позицию. Он продолжит продвигать мирные переговоры, способствовать политическому урегулированию и осуществлять посредническую дипломатию», — заявил он, комментируя планы Вашингтона обсудить ситуацию вокруг Украины во время визита в Пекин помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, намеченного на 27–29 августа.
Китайский дипломат также призвал власти США отказаться от политики введения санкционных мер и использования юрисдикции «длинной руки», перестать клеветать на Китай и пытаться оказывать давление и шантажировать Пекин.
Как сообщало ИА Регнум, 24 августа МИД КНР объявил о предстоящем визите Салливана в Пекин. Уточнялось, что в ходе него помощник президента США по нацбезопасности встретится с министром иностранных дел Китая Ван И.
В середине июля спецкомитет палаты представителей Конгресса по Китаю запросил у администрации США данные об опыте противодействия американскому оружию на Украине, который Москва якобы могла передать Пекину. В том числе и меры в сфере радиоэлектронной борьбы против высокоточных боеприпасов США.