Димитровград, Ульяновская область, 27 августа, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Бывшего главу Димитровграда Андрея Большакова приговорили к шести годам колонии строгого режима за получении взятки. Соответствующее решение вынес Димитровградский городской суд.

Администрации Димитровграда Андрей Большаков

«В суде установлено, что осужденный, находясь в должности главы Димитровграда, в июле 2022 года при посредничестве физического лица потребовал у руководителя одного из хозяйствующих субъектов региона взятку на сумму более 1,6 млн рублей за содействие в организации заключения муниципальных контрактов и последующей приемке без претензий со стороны муниципального заказчика выполненных работ, за общее покровительство и попустительство по службе посредством обеспечения благоприятных условий для ведения бизнеса», — говорится в Telegram-канале прокуратуры Ульяновской области.

Вместе с этим отмечается, что в период с января по август 2023 года Большаков получил лично и через посредника часть взятки в размере 1,1 млн рублей при исполнении трех муниципальных контрактов.

Суд признал Большакова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,2 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года.

Как передавало ИА Регнум, Большакова задержали утром 8 августа, когда он приехал к мэрии. Когда к нему подошли правоохранители, он закрылся в машине, а потом оказал сопротивление. Силовикам пришлось применить оружие. По предварительным данным, в автомобиле у мэра нашли более 1 млн рублей.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в день задержания Большакова объявил о его увольнении в связи с утратой доверия. Он заявил, что градоначальника задержали «при порочащих обстоятельствах». Глава региона также сообщил, что к мэру есть множество претензий.

Пресс-служба Ульяновского регионального отделения «Единой России» сообщила, что Большакова исключили из партии.