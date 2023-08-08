Димитровград, Ульяновская область, 8 августа, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Представители силовых ведомств со стрельбой задержали мэра города Димитровграда (Ульяновская область) Андрея Большакова. Об этом 8 августа сообщил Telegram-канал «112.

Фото с личной страницы Андрея Большакова «Вконтакте» Мэр города Димитровграда (Ульяновская область) Андрей Большаков

«Андрей Большаков сегодня утром приехал на работу в мэрию, на парковке его встретили сотрудники СК. Чиновник закрылся в машине и оказал сопротивление силовикам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время обыска в автомобиле градоначальника силовики обнаружили более миллиона рублей и в данный момент они устанавливают точную сумму предполагаемой взятки.

Также указывается, что в настоящее время на рабочем месте Большакова ведут работу сотрудники силовых ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что главу минздрава Самарской области Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева задержали правоохранители. Депутат уточнил, что чиновников задержали по уголовному делу о мошенничестве в лечебных учреждениях региона.

Ломоносовский районный суд 30 июля арестовал заместителя мэра Архангельска Владислава Шевцова по делу о коррупции. Замглавы поместили под стражу на два месяца. По информации следователей, Шевцов два года совершал коррупционные преступления.