Ульяновск, 8 августа, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Мэра города Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова уволят в связи с утратой доверия, так как силовики задержали его при порочащих обстоятельствах. Об этом 8 августа сообщил губернатор региона Алексей Русских в Telegram-канале.

Фото с личной страницы Андрея Большакова во «ВКонтакте» Мэр Димитровграда Ульяновской области Андрей Большаков

«Сегодня в Димитровграде при порочащих обстоятельствах работники силовых структур задержали главу города Андрея Большакова», — написал он.

Русских отметил, что у администрации области много вопросов и претензий к мэру, так как тот оставлял без внимания многие жалобы и проблемы горожан.

«Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия», — указал глава региона.

Он уточнил, что в ближайшем времени должен пройти новый конкурс по выбору главы администрации Димитровграда, и добавил, что нового градоначальника должен избрать новый состав городской думы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Большакова задержали со стрельбой представители силовых ведомств, так как мэр Димитровграда закрылся в своём автомобиле и оказал сопротивление. В ходе обыска в машине нашли более миллиона рублей, в данный момент правоохранители устанавливают точную сумму предполагаемой взятки.