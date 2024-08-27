Москва, 27 августа, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева вызвала бригаду скорой помощи в связи с плохим самочувствием. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Сергей Карпухин/ТАСС Светлана Немоляева

По их данным, женщине стало плохо дома. 87-летняя актриса пожаловалась на боли в области сердца и слабость. Однако от госпитализации она отказалась. При этом ближайшие несколько дней Немоляева проведёт под наблюдением врачей.

Светлана Немоляева является советской и российской актрисой театра, кино и телевидения. Она известна благодаря своим ролям в фильмах «Служебный роман», «Гараж», а также «Небеса обетованные».

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля народному артисту РСФСР Юрию Куклачёву стало плохо во время его юбилейного концерта в «Вегас холле». Из-за этого его увезли на скорой.

27 марта в Telegram-канале «112» написали, что заслуженную артистку РСФСР актрису Светлану Светличную экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. 83-летней актрисе внезапно стало плохо дома. Она вызвала врачей, её увезли в больницу и поместили в реанимацию.

Ранее народная артистка РСФСР Валентина Талызина, известная зрителям по кинофильмам «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и «Большая перемена», попала в больницу накануне своего дня рождения. Врачи выявили у неё проблемы с лёгкими.