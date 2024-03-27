Москва, 27 марта, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Заслуженную артистку РСФСР актрису Светлану Светличную экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом 27 марта сообщил Telegram-канал «112».

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Отмечается, что 83-летней актрисе внезапно стало плохо дома. После этого она вызвала врачей, и её увезли в реанимацию.

По предварительной информации, у Светличной острый коронарный синдром — заболевание, при котором нарушается кровоток, из-за чего сердечная мышца перестаёт должным образом функционировать.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года невестка актрисы Ольга Калимбет сообщила, что Светличная не находится в тяжёлом состоянии и проходит курс лечения в одной из больниц в Москве.

В ноябре 2022 года Светличную госпитализировали для плановой медицинской проверки. Тогда отмечалось, что актриса ложится в больницу на обследование регулярно, каждые три-четыре месяца.