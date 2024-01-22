Москва, 22 января, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина, известная зрителям по кинофильмам «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и «Большая перемена», попала в больницу накануне дня рождения. Об этом 21 января сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Талызину доставила в одну из московских больниц бригада скорой помощи. Врачи выявили у актрисы проблемы с лёгкими», ― уточнил источник телеканала.

По предварительной информации, 88-летней актрисе внезапно стало плохо дома. Ей вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас она проходит лечение в отделении терапии.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году народная артистка РСФСР Валентина Талызина оказалась на больничной койке в день своего рождения. 22 января она упала в обморок, после чего ей вызвали скорую помощь.

Медработники оказали Талызиной первую помощь, после чего ей назначили амбулаторное лечение.

Позднее актриса прокомментировала свою госпитализацию. Она сказала, что у неё не понижалось давление, поэтому она упала в обморок.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина известно по исполнению ролей в таких фильмах, как «Афоня» (1975), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Завтрак на траве» (1979), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980) и многих других.