Москва, 12 апреля, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Основателю и бессменному руководителю Театра кошек, народному артисту РСФСР Юрию Куклачёву стало плохо во время его юбилейного концерта в «Вегас холле», его увезли на скорой. Об этом 12 апреля сообщил его сын.

РИА Новости / Евгений Биятов

«Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал всё, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо. В конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице», — сказал журналистам сын артиста, слова которого передаёт «РИА Новости».

По его словам, Куклачёв находится в сознании и общается с близкими.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что заслуженную артистку РСФСР актрису Светлану Светличную экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Отмечается, что 83-летней актрисе внезапно стало плохо дома. Светличная вызвала врачей, её увезли в больницу и поместили в реанимацию.

По предварительной информации, у Светличной острый коронарный синдром — заболевание, при котором нарушается кровоток, из-за чего сердечная мышца перестаёт функционировать должным образом.