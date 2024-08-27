Москва, 27 августа, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Астраханская область развивается ритмично, с хорошим темпом, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Игорем Бабушкиным. Об этом сообщает 27 августа пресс-служба Кремля.

Администрация Президента России

По словам главы государства, в регионе есть сложности и проблемы объективного характера, такие как обмеление Каспийского моря или опустынивание пастбищ, а также вопросы, требующие административного реагирования и определённых финансовых мероприятий. Это расселение аварийного жилья, состояние региональных и муниципальных дорог.

«А так, в целом, мне кажется, что все у вас развивается ритмично и с хорошим темпом», — сказал Путин.

Российский лидер поручил провести анализ состояния Волги и Каспийского моря для предотвращения их обмеления.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Путин заявил, что Бабушкин эффективно проявил себя на должности губернатора за прошедшие пять лет, и поддержал его выдвижение на очередной срок. Президент отдельно отметил рост сельского хозяйства и промышленного производства в Астраханской области, а также высокую степень обеспеченности врачами.