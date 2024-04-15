Москва, 15 апреля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин эффективно проявил себя на должности за прошедшие пять лет. Глава государства 15 апреля по видеосвязи провёл рабочую встречу с главой региона.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным

В ходе неё Бабушкин попросил Путина поддержать его выдвижение на новый срок в качестве главы региона.

«В целом, Игорь Юрьевич, у Вас всё получается. Всё никогда, наверное, не получается, но основные задачи решаются и решаются вполне удовлетворительно. Желаю Вам успехов», — заявил глава государства.

Российский лидер также заявил о необходимости выйти к людям и в ходе предварительной избирательной кампании, перед голосованием по соответствующим кандидатурам получить их оценки, мнение о том, что нужно сделать для развития Астрахани и Астраханской области в ближайшее время.

Во время беседы стороны также обсудили вопросы социальной сферы и экономики, в том числе развитие Каспийского кластера особых экономических зон.

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Как сообщалоИА Регнум, на брифинге 15 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин заслушает доклады глав Астраханской и Волгоградской областей Игоря Бабушкина и Андрея Бочарова. Представитель Кремля добавил, что у президента также запланирован ряд непубличных встреч.