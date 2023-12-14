Москва, 14 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что обмеления реки Волги не произойдёт. Об этом он заявил во время прямой линии 14 декабря.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Правительство работает над этим и не бросит это на самотёк в прямом и переносном смысле этого слова», — отметил глава государства.

Обмеление Волги связано с падением уровня Каспийского моря. Из-за этого сток реки начал уходить быстрее, чем раньше. Последствия обмеления коснулись 80 млн россиян. В Росводресурсах уверены, что регионы обеспокоились понижением уровня воды в водохранилищах, оценивая его внешне, но в то же время водохранилища полноценно выполняют свои функции. В связи с обмелением возможны негативные последствия для экологии, мор рыбы. Региональные власти обращались к президенту, выражая беспокойство, что маловодность реки может негативно сказаться на судоходстве.