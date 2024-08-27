Херсон, 27 августа, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Российские десантники группировки войск «Днепр» подбили украинский штурмовой катер. Об этом сообщил командир расчёта противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) с позывным Настроение.

Mil.ru Высадка морского десанта

«По противнику было очень трудно попасть, потому что он двигался с большой скоростью на катерах. В целом мы к этому были готовы», — рассказал военнослужащий.

Перед тем как высадить десант, ВСУ в течение четырёх часов обстреливали Кинбурнскую косу. При попытке высадки участие принимали польские наёмники.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России опубликовало кадры уничтоженной диверсионно-разведывательной группы ВСУ, пытавшейся утром 9 августа высадиться на Кинбурнскую косу. На российской территории пытались под прикрытием двух катеров огневой поддержки высадиться 16 военных морского центра спецопераций ВМС Украины. Они прибыли на двух скоростных лодках. Понеся большие потери, остатки ДРГ попытались эвакуироваться с береговой линии, но им это не удалось: российские бойцы подбили лодки ВСУ, применив артиллерию и противотанковую управляемую ракету.

Бойцы ВС России уничтожили украинскую ДРГ возле Камышёвки в Курской области. Потери противника составили пять человек и один автомобиль, уточнил 23 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.