Москва, 9 августа, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Кадры уничтоженной разведывательно-диверсионной группы ВСУ, пытавшейся утром 9 августа высадиться на Кинбурнскую косу, опубликовало Министерство обороны России.

Министерство обороны России. Кадр из видео

На российской территории пытались под прикрытием двух катеров огневой поддержки высадиться 16 военных морского центра спецопераций ВМС Украины. Они прибыли на двух скоростных лодках.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907668" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры уничтоженной разведывательно-диверсионной группы ВСУ

«Первые потери диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях. Те, кто сошел на берег, были уничтожены огнем из стрелкового вооружения», — сообщили в Минобороны.

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