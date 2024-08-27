Вашингтон, 27 августа, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Представители западных стран запросили заседание Совета Безопасности ООН на 28 августа на тему Украины. Начало запланировано на 22:00 мск, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 17:00 мск 30 августа», — написал дипломат в Telegram-канале.

Он добавил, что Россия затронет во время совещания неудобные для Запада вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, западные страны опасаются комментировать нападение украинской армии на Курскую область, поскольку указанной атакой Киев продемонстрировал свою реальною сущность и натуру, подчёркивал 20 августа Полянский. Дипломат напомнил, что при ударе ВСУ в Курской области погибли два волонтёра. Кроме того, он отметил, что среди украинских военных, участвующих в атаке на российский регион, было много тех, кто имел нацистские знаки отличия.

Западные покровители киевского режима фактически оправдывают террористические действия Украины в Курской области, считает первый зампостпред России при ООН. На заседании Совбеза всемирной организации РФ призвала экспертов ООН изучить роль западных и украинских спецслужб в содействии террористам и дать ей оценку. Например, Европол подтверждал информацию о попадании поставляемого Западом на Украину оружия в руки преступных и террористических группировок в различных регионах мира.