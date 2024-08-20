Нью-Йорк, США, 21 августа, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Западные страны опасаются комментировать нападение украинской армии на Курскую область, поскольку указанной атакой Киев продемонстрировал свою реальною сущность и натуру. Об этом заявил 20 августа первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

«Они очень робки и, я скажу, неактивны в этом отношении, потому что они чувствуют себя явно неловко из-за того, что происходит… Эти события довольно четко показали истинное лицо киевского режима», — сказал дипломат.

Зампостпреда пояснил, что страны Запада пока молчат из-за страха быть скомпрометированными такими действиями ВСУ. Полянский напомнил, что при ударе ВСУ в Курской области погибли два волонтера.

Кроме того, он отметил, что среди украинских военных, участвующих в атаке на российский регион, было много тех, кто имел нацистские знаки отличия.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские войска отразили попытки украинской армии пройти вглубь региона. По данным Минобороны РФ на 19 августа, ВСУ с начала этой вылазки потеряли до 3800 военных.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский без поручения США никогда бы самостоятельно не решился отправить украинские войска для атаки на Курскую область. Руководитель российского внешнеполитического ведомства назвал детским лепетом заявления американских властей о непричастности к действиям Киева.

20 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в числе иностранных наёмников в украинских войсках в Курской области есть военнослужащие подразделений НАТО.