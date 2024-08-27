Варшава, 27 августа, 2024, 03:26 — ИА Регнум. В Варшаве не могут назвать даже примерное число польских наёмников, воюющих на стороне Украины. Об этом заявил журналистам представитель польского МИД.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

По польскому законодательству допускается служба гражданина республики в иностранной армии или ином зарубежном военизированном формировании. Перед этим необходимо получить согласие министра внутренних дел и администрации, а в случае бывших военнослужащих потребуется согласование с министром национальной обороны.

Также нужно быть несудимым, не иметь задолженностей, в том числе налоговых, и не являться действующим военнослужащим, пояснил представитель МИД Польши «РИА Новости».

По его словам, на практике большинство поляков поехали воевать на Украину без согласия, на свой страх и риск.

Как передавало ИА Регнум, жительница села Черкасского Поречного в Курской области Ирина Кириченко рассказывала, что в состав напавших на регион подразделений ВСУ входили иностранные наёмники. В их числе были бойцы из Франции и Польши.

Портал Interia сообщил о ликвидации 22-летнего наёмника из Польши в Луганской Народной Республике. По данным источника, поляк погиб 13 июля в посёлке Диброва.

На кладбищах европейских стран появляется всё больше могил наёмников, тела которых привозят с Украины. Наибольшее число трупов получила Польша. Следственный комитет России объявил в розыск свыше 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестовали.