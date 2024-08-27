В Варшаве не знают число поляков-наёмников, воюющих на стороне Киева
МИД: Варшава не может назвать численность польских наёмников, воюющих за ВСУ
Варшава, 27 августа, 2024, 03:26 — ИА Регнум. В Варшаве не могут назвать даже примерное число польских наёмников, воюющих на стороне Украины. Об этом заявил журналистам представитель польского МИД.
По польскому законодательству допускается служба гражданина республики в иностранной армии или ином зарубежном военизированном формировании. Перед этим необходимо получить согласие министра внутренних дел и администрации, а в случае бывших военнослужащих потребуется согласование с министром национальной обороны.
Также нужно быть несудимым, не иметь задолженностей, в том числе налоговых, и не являться действующим военнослужащим, пояснил представитель МИД Польши «РИА Новости».
По его словам, на практике большинство поляков поехали воевать на Украину без согласия, на свой страх и риск.
Как передавало ИА Регнум, жительница села Черкасского Поречного в Курской области Ирина Кириченко рассказывала, что в состав напавших на регион подразделений ВСУ входили иностранные наёмники. В их числе были бойцы из Франции и Польши.
Портал Interia сообщил о ликвидации 22-летнего наёмника из Польши в Луганской Народной Республике. По данным источника, поляк погиб 13 июля в посёлке Диброва.
На кладбищах европейских стран появляется всё больше могил наёмников, тела которых привозят с Украины. Наибольшее число трупов получила Польша. Следственный комитет России объявил в розыск свыше 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестовали.