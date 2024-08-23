Херсон, 24 августа, 2024, 00:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины попытаются высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области. Киевский режим готовит очередную кровавую «пиар-акцию», заявил 23 августа губернатор региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум Днепр ВСУ

«Поступает достоверная информация о скоплении военной техники ВСУ… Очевидно, враг снова попытается предпринять высадку со стороны Чёрного моря и Днепро-Бургского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую косы», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По его словам, согласно полученной информации, среди техники большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолётов западного производства, а координацией наступательной операции ВСУ занимаются силы специальных операций НАТО.

Сальдо подчеркнул, что киевский режим ради очередной кровавой «пиар-акции» готов пожертвовать множеством украинских военнослужащих, которые гарантированно будут уничтожены Вооружёнными силами РФ.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа губернатор Херсонской области сообщил, что украинские войска предприняли вторую с февраля попытку высадить десант на Тендровской косе. Российские военные отследили действия противника и уничтожили вместе с экипажами три лодки украинских диверсантов, вышедшие из Очакова.

При первой попытке украинских войск высадить десант на Тендровской косе российские военные потопили четыре лодки противника и уничтожили 25 военнослужащих ВСУ, одного удалось взять в плен. Позднее военнопленный заявил журналистам, что командование ВСУ в этой операции фактически бросило на убой подчинённых «ради медийки».