* физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 26 августа, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Общий ущерб, который был причинён Министерству обороны России действиями фигуранта уголовного дела, командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), составил 4,6 млн рублей.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

«Общий причинённый имущественный ущерб составил 4 миллиона 639 тысяч 733 рубля, кроме того, повлечены иные тяжкие последствия», — передаёт издание «Российская газета».

Представитель Минобороны подтвердил эту сумму и заявил, что исковые требования к полковнику ВСУ ведомство поддерживает в полном объёме.

26 августа суд заочно приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении командира артиллерийской бригады ВСУ. Ему предъявили обвинение в организации четырёх преступлений террористической направленности.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля следователи предъявили заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ — Фёдору Ярошевичу (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), Павлу Федосенко (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), Андрею Матвиишину (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), а также Храпачу. Федосенко, Ярошевичу и Матвиишину предъявили обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Храпач в августе 2023 года был заочно приговорён к пожизненному заключению за приказ об обстреле Донецка из реактивной системы залпового огня.