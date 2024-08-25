Симферополь, 25 августа, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Около 100 человек эвакуируют из-за пожара в горно-лесной местности в районе посёлка городского типа Орджоникидзе в Крыму. Об этом 25 августа сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

РИА Новости/Илья Наймушин

«В связи с пожаром в горно-лесной местности в районе пгт Орджоникидзе принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ «Рассвет». Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно», — написал он в Telegram-канале.

Аксёнов отметил, что есть риск распространения огня на территорию СНТ «Волна», но экстренные службы делают всё возможное для недопущения продвижения пожара.

Глава региона добавил, что большинство жителей уехали в Орджоникидзе, в пунктах временного размещения сейчас никого нет.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа огонь от сухой растительности перекинулся на жилые дома в городе Пролетарске Ростовской области. Загорелись два жилых дома и один строящийся на улице Колпакова. На месте работали 40 пожарных и 12 единиц техники.