Берлин, 26 августа, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Временное усиление мер безопасности на авиабазе НАТО в немецком Гайленкирхене связано с возможной угрозой российской диверсии, сообщает 26 августа издание NTV.

TASS /Christoph Reichwein/dpa

«По мнению немецких силовиков, со стороны иностранной разведки поступили серьёзные указания «о подготовительных действиях к вероятному российскому акту саботажа против базы НАТО с использованием беспилотников», — говорится в материале.

Вместе с тем агентство Reuters, ссылаясь на источник, сообщает, что Россия в контексте возможной угрозы не упоминалась. Речь шла об угрозе, связанной с беспилотниками, но представляющие опасность дроны обнаружены не были.

Второй уровень безопасности из четырёх, который в НАТО называют «Чарли» и вводят для минимизации потенциального риска для персонала, действовал на авиабазе в земле Северный Рейн — Вестфалия около суток. Второстепенных сотрудников отправили домой, база продолжила работу в штатном режиме, отмечает NTV.

Никаких инцидентов не было, поэтому днём 23 августа меры предосторожности вернули к прежнему уровню «Браво плюс». В Гайленкирхене дислоцируются самолёты-разведчики AWACS, способные обнаруживать и распознавать другие самолёты на расстоянии более 400 км. На аэродроме работают около 1600 человек, уточняет издание.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля телекомпания CNN со ссылкой на источники распространяла информацию о том, что США перевели свои военные базы в Европе в состояние повышенной готовности из-за якобы возможных диверсионных атака и саботажа. В сюжете говорилось, что американская разведка получила сведения о подготовке серии атак на эти объекты.

14 августа стало известно, что военную базу бундесвера возле Кёльна оцепили в связи с расследованием возможной диверсии. Речь шла о массовом отравлении военнослужащих, проживающих в казармах. Предположительно, причиной стала грязная вода в трубопроводе.