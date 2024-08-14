Берлин, 14 августа, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Военную базу бундесвера Германии, расположенную возле Кёльна, оцепили утром 14 августа в связи с расследованием возможной диверсии после массового отравления проживающих в казармах военнослужащих. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Bundeswehr/Julia Dahlmann

По данным источников издания, в расследовании участвуют сотрудники полиции, военной полиции и службы контрразведки. Предполагается, что причиной отравлений стала грязная вода в трубопроводе. Солдатам и гражданским сотрудникам запретили её употреблять.

«На базе имеется собственный водопровод. По информации журнала, в среду утром здание осмотрела полиция бундесвера. Судя по всему, в секции забора обнаружили дыру», — говорится в публикации.

Сообщается, что на территорию базы никого не пропускают. Военнослужащих призвали сообщать при обнаружении неизвестных лиц. Есть сведения, что накануне вечером возле забора базы видели подозрительного человека, который скрылся после того, как его заметили.

Журнал отметил, что на этой базе находятся около 4,3 тыс. военнослужащих и 1,2 тыс. гражданских сотрудников. Она располагается в непосредственной близости от аэропорта Кёльна, который играет важную роль в переброске на Украину бойцов ВСУ после обучения на немецкой территории.

Как сообщало ИА Регнум, в мае премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что полиция задержала девятерых человек, подозреваемых в саботаже и диверсиях. Он обвинил их в работе на Россию. При этом политик не представил доказательств причастности Москвы.

9 августа генпрокуратура Германии сообщила о задержании в Кобленце гражданина ФРГ, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Он занимался закупками военной продукции для бундесвера. По версии следователей, немец якобы предоставил через российских дипломатов данные для разведки. Ведомство не представило доказательств этого обвинения.