Подполье сообщило о срыве операции ВСУ по захвату плацдармов на Днепре
Подполье: военные РФ сорвали попытку ВСУ захватить два плацдарма на Днепре
Херсон, 26 августа, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Бойцы группировки войск «Днепр» ВС России точечными ударами сорвали попытку украинской армии захватить два плацдарма на Днепре. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на подполье Херсона.
По словам одного из представителей подполья, командование ОТГ «Херсон» спланировало десантную операцию с целью захвата двух плацдармов на правом берегу Днепра. Для этого в Херсон и Очаков было переброшено большое количество плавсредств и наёмников из числа граждан Польши, США, стран Латинской Америки. Операция должна была пройти 24 августа — в День независимости Украины.
Подпольщик отметил, что силы действующего сопротивления при помощи группировки войск «Днепр» вскрыли скопление украинских плавсредств в Херсоне, а также уничтожили его артиллерийским огнём.
Как сообщало ИА Регнум, 26 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о поражении пункта распределения подразделений ВСУ в Полтаве. По его данным, удары были также нанесены по военным ВСУ в Волынской области и центру комплектации в Виннице.
В этот же день он проинформировал, что в Ивано-Франковске в результате удара были поражены ёмкости с горюче-смазочными материалами. По его словам, в украинском городе фиксируется множество автомобилей скорой помощи, практически во всех районах пропал свет, часть Ивано-Франковска перекрыта военными.
26 августа Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны. Все назначенные объекты были поражены.
В ведомстве отметили, что объектами массированного удара ВС РФ стали электроподстанции в девяти регионах Украины.