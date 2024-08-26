Херсон, 26 августа, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Бойцы группировки войск «Днепр» ВС России точечными ударами сорвали попытку украинской армии захватить два плацдарма на Днепре. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на подполье Херсона.

Алексей Коновалов/ТАСС

По словам одного из представителей подполья, командование ОТГ «Херсон» спланировало десантную операцию с целью захвата двух плацдармов на правом берегу Днепра. Для этого в Херсон и Очаков было переброшено большое количество плавсредств и наёмников из числа граждан Польши, США, стран Латинской Америки. Операция должна была пройти 24 августа — в День независимости Украины.

Подпольщик отметил, что силы действующего сопротивления при помощи группировки войск «Днепр» вскрыли скопление украинских плавсредств в Херсоне, а также уничтожили его артиллерийским огнём.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о поражении пункта распределения подразделений ВСУ в Полтаве. По его данным, удары были также нанесены по военным ВСУ в Волынской области и центру комплектации в Виннице.

В этот же день он проинформировал, что в Ивано-Франковске в результате удара были поражены ёмкости с горюче-смазочными материалами. По его словам, в украинском городе фиксируется множество автомобилей скорой помощи, практически во всех районах пропал свет, часть Ивано-Франковска перекрыта военными.

26 августа Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны. Все назначенные объекты были поражены.

В ведомстве отметили, что объектами массированного удара ВС РФ стали электроподстанции в девяти регионах Украины.