Подполье заявило о поражении пункта распределения подразделений ВСУ
Подполье заявило о поражении пункта распределения подразделений ВСУ в Полтаве
Николаев, Украина, 26 августа, 2024, 10:28 — ИА Регнум. В Полтаве был поражён пункт распределения подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) для ротаций. Об этом 26 августа сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилетело в место, откуда происходит распределение подразделений в разные направления», — говорится в Telegram-канале Лебедева.
Кроме того, по данным подпольщика, удары были также нанесены по военным ВСУ в Волынской области и центру комплектации в Виннице.
Минобороны России на данный момент не комментировало сообщения о массированных ударах по военным и энергообъектам Украины.
Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Киева, Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.