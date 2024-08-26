Николаев, Украина, 26 августа, 2024, 10:28 — ИА Регнум. В Полтаве был поражён пункт распределения подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) для ротаций. Об этом 26 августа сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прилетело в место, откуда происходит распределение подразделений в разные направления», — говорится в Telegram-канале Лебедева.

Кроме того, по данным подпольщика, удары были также нанесены по военным ВСУ в Волынской области и центру комплектации в Виннице.

Минобороны России на данный момент не комментировало сообщения о массированных ударах по военным и энергообъектам Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Киева, Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.