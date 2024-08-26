Омск, 26 августа, 2024, 14:06 — ИА Регнум. При возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Омске пострадали два человека, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

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«На данный момент известно о двоих пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал глава региона в Telegram-канале.

Степень тяжести состояния пострадавших и характер полученных травм не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, днём 26 августа местные жители опубликовали кадры горящего НПЗ, отметив, что звук взрыва был слышен сразу в нескольких районах города.

По данным оперативных служб, предварительная площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. По информации губернатора области, на заводе сработали средства автоматизированного пожаротушения. В ликвидации возгорания участвуют семь единиц техники и 27 человек личного состава МЧС.