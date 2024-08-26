Омск, 26 августа, 2024, 12:34 — ИА Регнум. На Омском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание после мощного взрыва. Видеокадры с места публикуют местные жители в соцсетях.

Кадр из видео

По информации пресс-службы предприятия, в результате возгорания пострадали два работника НПЗ. В свою очередь губернатор Омской области Виталий Хоценко в Telegram-канале заявил, что пожарные оперативно локализуют возгорание. Причины инцидента уточняются.

До этого местные жители сообщили, что перед возгоранием мощный взрыв прозвучал сразу в нескольких районах города.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошло возгорание на трубопроводе. Высота факельного горения составила около 50 м. В результате инцидента пострадали три человека. К вечеру возгорание удалось ликвидировать.