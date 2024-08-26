Москва, 26 августа, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 августа провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в Кремле.

Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике», — говорится в сообщении.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. В ходе разговора с российским лидером Токаев выразил признательность за приглашение участвовать в саммите БРИКС в Казани.

Кроме того, политики условились обеспечить подготовку государственного визита президент Владимира Путина в Астану.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Российский лидер заявил, что товарооборот между Россией и Казахстаном постоянно растёт и достиг уже почти $30 млрд. Он подчеркнул, что у двух стран есть много важных направлений и интересных проектов.

В свою очередь, Токаев отметил, что двустороннее сотрудничество между РФ и Казахстаном развивается по восходящей линии. Он сообщил, что лично контролирует реализацию договорённостей и соглашений, которые были достигнуты в ходе визита Путина в республику в ноябре прошлого года.