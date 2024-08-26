Херсон, 26 августа, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Расчёты ударных беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» ВС России уничтожили два миномёта и склад с боеприпасами украинских войск на правом берегу Днепра. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум FPV-дроны РФ

Согласно сообщению ведомства, в ходе проведения воздушной разведки было выявлено подозрительное передвижение техники ВСУ, прибывавших к хозпостройке в одном из населённых пунктов на правобережье Днепра.

«Проследив за ними, было установлено, что противник, пользуясь тёмным временем суток, в течение трёх дней завозил на автомобилях в деревню боеприпасы к 120-миллиметровым миномётам и складировал их в одной из хозпостроек», ― указали в Минобороны.

Отмечается, что операторы БПЛА приняли решение атаковать выявленные цели с помощью квадрокоптеров и FPV-дронов, несущих боевой заряд. В результате удара противник потерял два миномёта и весь боекомплект к ним.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 65-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Новоданиловки в Запорожской области и Херсона, Токаревки и Днепровского в Херсонской области. За сутки украинские войска на данном направлении потеряли до 60 военнослужащих, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять автомобилей.