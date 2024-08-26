Пхеньян, 26 августа, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в субботу руководил испытаниями БПЛА, проведёнными Научно-исследовательским институтом беспилотников Академии национальной обороны КНДР. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум Ким Чен Ын

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын ознакомился с беспилотниками, разработку которых ведёт НИИ беспилотников Академии национальной обороны в последнее время», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что участвовавшие в испытаниях беспилотники предназначены для поражения целей различного рода как на суше, так и на море.

Ким Чен Ын подчеркнул, что в соответствии с тенденциями военной науки разработка БПЛА занимает особую и важную роль. Лидер КНДР указал на необходимость расширить производство разведывательных и многоцелевых ударных дронов, а также различных БПЛА-камикадзе и надводных беспилотников, чтобы в кратчайшие сроки оснастить ими Корейскую народную армию (КНА).

Как передавало ИА Регнум, 18 июля Ким Чен Ын принял военную делегацию из России, которую возглавил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. В ходе встречи стороны подтвердили важность взаимодействия в военной сфере с целью защиты взаимных интересов безопасности.

1 июля КНДР провела успешные испытания тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5», способной нести сверхкрупную боеголовку весом до 4,5 тонны. В ЦТАК отметили, что для подтверждения стабильности полёта и точности попадания две новые ракеты были запущены на максимальную (500 километров) и минимальную (90 километров) дальности.