Пхеньян, 2 июля, 2024, 01:18 — ИА Регнум. КНДР 1 июля провела успешные испытания тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5», которая может нести сверхкрупную боеголовку весом до 4,5 тонны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Для подтверждения стабильности полёта и точности попадания две новые ракеты были запущены на максимальную дальность в 500 км и минимальную в 90 км.

Главное управление ракетостроения КНДР заверило, что в течение июля проведёт ещё испытательные пуски новых ракет.

Как передавало ИА Регнум, КНДР запустила 1 июля две баллистические ракеты в сторону Японского моря. По информации Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, один из снарядов являлся баллистической ракетой малой дальности. Она стартовала из района Чангён в провинции Южный Хванхэ. Тип второй баллистической ракеты южнокорейские военные не установили.

27 июня Северная Корея объявила, что провела успешное испытание ракеты с отделяющейся маневрирующей боевой частью. Её характеристики проверялись в зоне радиусом 170–200 км, которая подходит для измерения полётных особенностей.