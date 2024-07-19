Пхеньян, 19 июля, 2024, 04:59 — ИА Регнум. В ходе встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с российской делегацией стороны подтвердили важность взаимодействия в военной сфере с целью защиты взаимных интересов безопасности. Об этом 19 июля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Ким Чен Ын

«Ким Чен Ын ещё раз оценил важное значение июньского корейско-российского саммита в Пхеньяне, отметив, что армии двух стран, которые связали давние исторические традиции и боевые узы, должны крепче сплотиться, энергично стимулировать корейско-российские отношения в новую эпоху и сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира, международной справедливости», — добавили в ЦТАК.

Беседа проходила 18 июля в штаб-квартире ЦК партии. Глава российской делегации передал «тёплое приветствие» от президента Владимира Путина, назвавшего Ким Чен Ына «дорогим товарищем». В ответ лидер Северной Кореи «выразил глубокую признательность» и солидарность властей КНДР с проводимой Россией спецоперацией на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию из России во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко.

18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. Встреча лидеров двух стран завершилась 19 июня, в общей сложности Путин и Ким Чен Ын общались более 11 часов. На переговорах президент России заявил, что ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине. По итогам переговоров стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. По словам Путина, документ должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период. Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира. Документ, предполагающий развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна, поднял союзнические отношения двух стран на новый, высокий уровень, добавил он.