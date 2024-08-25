В Брянской области российские военные отразили нападение БПЛА
Богомаз: российские военные отразили нападение БПЛА в Брянской области
Брянск, 26 августа, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в небе над Брянской областью отразили удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинской армии, сообщил 26 августа глава региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — отметил губернатор в своём Telegram-канале.
По его данным, никто не пострадал. Глава региона также подчеркнул, что разрушений нет. Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО, участвовавшим в уничтожении вражеского дрона.
Как сообщало ИА Регнум, поздно вечером 23 августа стало известно о том, что в небе над Брянской областью военные обезвредили беспилотник ВСУ. Позже Министерство обороны РФ уточнило, что в ночь с 23 на 24 августа Вооружённые силы России обезвредили в Белгородской и Брянской областях по одному дрону, а в Воронежской области — пять БПЛА.