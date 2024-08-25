Брянск, 26 августа, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в небе над Брянской областью отразили удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинской армии, сообщил 26 августа глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — отметил губернатор в своём Telegram-канале.

По его данным, никто не пострадал. Глава региона также подчеркнул, что разрушений нет. Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО, участвовавшим в уничтожении вражеского дрона.

Как сообщало ИА Регнум, поздно вечером 23 августа стало известно о том, что в небе над Брянской областью военные обезвредили беспилотник ВСУ. Позже Министерство обороны РФ уточнило, что в ночь с 23 на 24 августа Вооружённые силы России обезвредили в Белгородской и Брянской областях по одному дрону, а в Воронежской области — пять БПЛА.