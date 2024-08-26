Москва, 26 августа, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) начнут действовать в России с 1 сентября, рассказал журналистам первый зампредседателя Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Госдумы РФ Павел Федяев.

Bidgee Дорожная камера

Он напомнил, что соответствующие нормы вводит новый закон.

«Этой осенью вступает в силу федеральный закон №197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД», — заявил парламентарий, которого цитирует телеканал «360».

Федяев уточнил, что, согласно нововведению, решения об установке камер могут принимать региональные органы власти и владелец дороги, на которой появится комплекс фиксации.

Депутат отметил, что такие действия необходимо будет согласовывать с Госавтоинспекцией.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2024 года стало известно, что Минтранс РФ согласовал с МВД России, а также с властями регионов и бизнесом новые федеральные правила применения дорожных камер. В обновленных правилах отсутствуют нормы об обязательном соответствии всех камер ГОСТу и о дорожных динамических табло.

Вместе с тем появилось правило об обязательной маркировке транспортных средств, которые фиксируют нарушения ПДД, чтобы участники движения смогли распознать такие средства на дороге.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выразил мнение, что эти нововведения направлены на повышение юридической безопасности водителей. Он пояснил, что после появления камер на дорогах и начала фиксации протоколов появилось много жалоб от автолюбителей, что приводило к многочисленным судебным разбирательствам. После этого был проведён анализ, на основе которого планируется исправить ошибки.