Москва, 26 августа, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы начнёт заочно рассматривать уголовное дело против бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который призывал убивать русских. Об этом сообщили в судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Назначено судебное заседание на 26.08.2024, 18:00», — уточняется на сайте судов общей юрисдикции российской столицы.

Экс-посла обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершённые публично, с угрозой применения насилия). Врублевский в одном из интервью в 2022 году призывал к убийству русских.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский снял Врублевского с должности посла. Также стало известно, что украинский дипломат получил в Астане крайне нежелательный статус и его обязали покинуть Казахстан.

В марте 2024 года власти России объявили Врублевского в федеральный и международный розыск. Российский суд арестовал его заочно.