Вашингтон, 26 августа, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Дежурство двух авианосных ударных групп США на Ближнем Востоке продолжится в целях поддержки Израиля, заявили 25 августа в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM

Соответствующий приказ отдал глава ведомства Ллойд Остин. Об этом сообщается на сайте Пентагона. О своём решении он объявил в беседе с израильским министром обороны Йоавом Галантом.

Руководитель Пентагона также подтвердил право Израиля на самозащиту. Остин добавил, что США продолжат поддерживать еврейское государство в рамках противостояния с Ираном и союзниками Тегерана.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года на фоне обострения палестино-израильского конфликта Соединённые Штаты направили в восточную часть Средиземного моря свои авианосцы Gerald R. Ford («Джеральд Форд») и Dwight Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр»). Корабли прибыли в составе своих ударных групп.

В начале августа Пентагон объявил о планах направить на Ближний Восток дополнительные силы для поддержки Израиля. Речь шла об эсминцах и крейсерах с системами противоракетной обороны.