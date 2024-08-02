Пентагон направит авианосную ударную группу на Ближний Восток для Израиля
Вашингтон, 3 августа, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Минобороны Соединённых Штатов направит на Ближний Восток дополнительные силы для поддержки армии Израиля. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.
По словам Сингх, министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln заменить группу Theodore Roosevelt, которая находится в зоне ответственности Центрального командования ВС США.
Также шеф Пентагона распорядился направить дополнительные эсминцы и крейсеры с системами противоракетной обороны в зоны ответственности Европейского и Центрального военного командований в том числе и для поддержки обороны Израиля.
Минобороны США, по заверению Сингх, сохраняет способность к развертыванию в кратчайшие сроки для реагирования на возникающие угрозы нацбезопасности.
«Министерство обороны продолжает предпринимать шаги по снижению вероятности региональной эскалации со стороны Ирана или его партнёров», — добавила представитель Пентагона.
Как сообщало ИА Регнум, советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил 2 августа, что США готовы перебросить в Израиль дополнительную боевую авиацию на фоне угроз Ирана отомстить за гибель политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате воздушной атаки.
Президент Джо Байден заверил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в готовности США защищать Израиль от всех угроз со стороны Ирана, ХАМАС, «Хезболлы», хуситов и кого бы то ни было. Стороны по телефону договорились о возможности американских «оборонительных военных развёртываний».