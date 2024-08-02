Вашингтон, 3 августа, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Минобороны Соединённых Штатов направит на Ближний Восток дополнительные силы для поддержки армии Израиля. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Robert Sullivan На борту авианосца Abraham Lincoln

По словам Сингх, министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln заменить группу Theodore Roosevelt, которая находится в зоне ответственности Центрального командования ВС США.

Также шеф Пентагона распорядился направить дополнительные эсминцы и крейсеры с системами противоракетной обороны в зоны ответственности Европейского и Центрального военного командований в том числе и для поддержки обороны Израиля.

Минобороны США, по заверению Сингх, сохраняет способность к развертыванию в кратчайшие сроки для реагирования на возникающие угрозы нацбезопасности.

«Министерство обороны продолжает предпринимать шаги по снижению вероятности региональной эскалации со стороны Ирана или его партнёров», — добавила представитель Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил 2 августа, что США готовы перебросить в Израиль дополнительную боевую авиацию на фоне угроз Ирана отомстить за гибель политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате воздушной атаки.

Президент Джо Байден заверил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в готовности США защищать Израиль от всех угроз со стороны Ирана, ХАМАС, «Хезболлы», хуситов и кого бы то ни было. Стороны по телефону договорились о возможности американских «оборонительных военных развёртываний».