Тель-Авив, Израиль, 25 августа, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Сирены воздушной тревоги в первый раз за несколько месяцев прозвучали в центральной части Израиля. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

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Сирена прозвучала в Ришон-ле-Ционе, расположенном в центральной части Израиля, южнее Тель-Авива.

Уточняется, что со стороны южной части сектора Газа был зафиксирован прилёт одной ракеты. Она упала на открытой незаселённой местности в районе Ришон-ле-Циона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армия обороны Израиля перехватила все беспилотники, запущенные ливанским шиитским движением «Хезболла» по стратегической цели в центральной части страны.

25 августа представители ливанского движения «Хезболла» заявили о массированной атаке по военным целям на территории Израиля с применением более 320 ракет. Утверждалось, что это стало ответом на убийство ЦАХАЛ высшего командира группировки Фуада Шокра в результате удара по пригороду Бейрута в июле.

Власти Израиля 25 августа объявили чрезвычайное положение на ближайшие 48 часов. Международный аэропорт Тель-Авива временно приостанавливал вылеты авиарейсов, а прибывающие воздушные суда перенаправляли в другие аэропорты.