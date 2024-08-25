Донецк, 25 августа, 2024, 21:35 — ИА Регнум. ВСУ вечером 25 августа с помощью дрона сбросили взрывоопасный предмет на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 19:00 — город Донецк (Кировский район): сброс с БПЛА», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Кроме того, в течение 25 августа украинские боевики запустили 10 снарядов калибром 155 мм по Донецку и 12 — по Горловке.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ регулярно обстреливают населённые пункты в ДНР. 18 августа в ходе удара по Донецку погибли два мирных жителя: 64-летний мужчина и 52-летняя женщина. В тот же день украинские боевики обстреляли храм Серафима Саровского в городе.

17 августа в ходе обстрелов со стороны ВСУ по населённым пунктам ДНР ранения получили девять человек, в том числе один ребёнок. На мальчика сбросили взрывоопасный предмет с помощью беспилотника.