Донецк, 17 августа, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Несколько человек, в том числе ребёнок, получили ранения при очередном обстреле со стороны ВСУ городов Донецка и Горловки. Об этом 17 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«В Кировском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника вооружённых формирований Украины пострадал ребёнок — мальчик 2011 года рождения», — уточнил он в Telegram-канале.

Кроме того, был ранен парень 2002 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести. В результате обстрела с применением ствольной артиллерии пострадала женщина 1954 года рождения.

ВСУ также ударили по Никитовскому району Горловки, ранение получила женщина 1956 года рождения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В ДНР общее количество погибших при обстреле ВСУ в течение дня увеличилось до девяти человек.

Были повреждены шесть жилых домостроений в Петровском районе Донецка, в Никитовском районе Горловки и в Енакиево. Украинские боевики уже совершили порядка 20 вооружённых атак, выпустив более 50 боеприпасов с применением ударных беспилотников и ствольной артиллерии калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, заключил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, днём 17 августа при повторном ударе ВСУ по району торгового центра «Галактика» в Петровском районе Донецка пострадали два человека. Под обстрел попал рынок и жилой дом. На рынке был повреждён торговый ряд, кафе и припаркованные поблизости автомобили. В доме выбило стёкла в квартирах с первого по пятый этажи. Мэр Донецка Алексей Кулемзин отметил, что ВСУ использовали для обстрела Петровского района кассетные боеприпасы.

Удар по торговому центру и атаки дронов являются спланированным актом терроризма и жестом отчаяния ВСУ, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Украина получила карт-бланш от Запада на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения, чтобы расшатать стабильность внутри России, добавила дипломат.