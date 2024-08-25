СМИ: замеченная в Курской области ЧВК перебросила часть сил в Газу
MWM: замеченная в Курской области американская ЧВК перебросила часть сил в Газу
Вашингтон, 25 августа, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Замеченная в Курской области американская частная военная компания Forward Observations Group с конца 2023 года перебросила часть сил в сектор Газа. Об этом 25 августа написал журнал Military Watch Magazine.
Отмечается, что ЧВК, статус которой остаётся крайне непрозрачным, уже более двух лет участвует в боях на Украине.
«Часть её личного состава, по имеющимся сведениям, была переброшена в Израиль для поддержки операций в секторе Газа с конца 2023 года», — говорится в материале.
Как сообщало ИА Регнум, 20 августа ЧВК Forward Observations Group выложила в соцсети снимок своих бойцов, которые участвуют на стороне ВСУ в боях на границе Курской области. На фото трое западных военных с синими повязками позируют на фоне бронемашины HMMWV.
МИД России заявил, что участие американской ЧВК в атаке украинских формирований на Курскую область доказывает вовлечённость США как непосредственного участника конфликта. Внешнеполитическое ведомство в связи с этим вызвало временного поверенного в делах США в России Стефани Холмс, которой заявили решительный протест.
22 августа источник сообщил, что российские военные уничтожили до 60 наёмников ЧВК Forward Observation Group в приграничных районах Курской области.