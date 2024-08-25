Вашингтон, 25 августа, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Замеченная в Курской области американская частная военная компания Forward Observations Group с конца 2023 года перебросила часть сил в сектор Газа. Об этом 25 августа написал журнал Military Watch Magazine.

U. S. Army photo by Patrick A. Albright

Отмечается, что ЧВК, статус которой остаётся крайне непрозрачным, уже более двух лет участвует в боях на Украине.

«Часть её личного состава, по имеющимся сведениям, была переброшена в Израиль для поддержки операций в секторе Газа с конца 2023 года», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа ЧВК Forward Observations Group выложила в соцсети снимок своих бойцов, которые участвуют на стороне ВСУ в боях на границе Курской области. На фото трое западных военных с синими повязками позируют на фоне бронемашины HMMWV.

МИД России заявил, что участие американской ЧВК в атаке украинских формирований на Курскую область доказывает вовлечённость США как непосредственного участника конфликта. Внешнеполитическое ведомство в связи с этим вызвало временного поверенного в делах США в России Стефани Холмс, которой заявили решительный протест.

22 августа источник сообщил, что российские военные уничтожили до 60 наёмников ЧВК Forward Observation Group в приграничных районах Курской области.