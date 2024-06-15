Берлин, 15 июня, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным, но только когда для этого будет подходящее время. Об этом глава немецкого правительства заявил в интервью, опубликованном 15 июня телеканалом ARD.

TASS /Michael Kappeler/dpa Олаф Шольц

«Такой разговор имеет смысл только в том случае, если есть о чём говорить», — сказал Шольц.

При этом канцлер заявил, что якобы всегда говорил о желании возобновить контакты с российским лидером. Он также критически отнёсся к предложению Путина о мирном урегулировании конфликта на Украине, назвав его «несерьёзным».

Как сообщало ИА Регнум, последняя встреча Шольца и Путина прошла в Москве 15 февраля 2022 года. Канцлер после этого заявил, что она прошла в дружественной атмосфере, а переговоры были интенсивными и доверительными.

Путин 24 мая 2024 года очередной раз заявил об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что в диалоге нужно учитывать результаты договорённостей, достигнутых в ходе переговоров в Минске и Стамбуле в 2022 году, а также опираться на здравый смысл.

14 июня российский лидер назвал условия для возобновления переговоров по Украине. Для этого Киеву нужно вывести ВСУ из новых российских регионов. ВС России сразу прекратят огонь в зоне СВО, когда начнётся отвод войск, а украинские власти откажутся от вхождения в НАТО, добавил Путин. Он также призвал Запад и Украину принять это предложение, пока ситуация снова не изменилась в худшую сторону для Киева.